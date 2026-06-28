Luka Modric ha parlato del suo futuro al termine dell’ultima partita disputata dalla Croazia ai mondiali con il centrocampista che ha lasciato intendere che potrebbe presto chiudere la sua carriera.

Classe 1985, il centrocampista è diventato il giocatore più “anziano” a mettere a segno un assist in un mondiale. Al termine della sfida contro il Ghana ha affermato: “Mourinho? Non l’ho sentito. Gli auguro il meglio, è uno dei migliori allenatori. So di avere un’età per la quale la fine si avvicina“.

Al termine del mondiale l’ex Real Madrid, che ha un’opzione per proseguire un anno al Milan, svelerà se proseguirà ancora o meno in rossonero.