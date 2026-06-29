Tiago Gabriel nel mirino del Milan: nome nuovo per la difesa

Il Milan continua a monitorare il mercato dei difensori e, nelle ultime ore, sul tavolo della dirigenza rossonera è finito anche il nome di Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce sarebbe stato proposto al club di via Aldo Rossi come possibile rinforzo per la prossima stagione, in un momento in cui la pista che porta ad Antonio Silva si è fatta più complicata.

Il difensore portoghese, classe 2004, è reduce da una stagione positiva con la maglia giallorossa e ha attirato l’attenzione di diversi club, anche all’estero. Il Milan ne sta valutando il profilo, senza però aver avviato una trattativa vera e propria.

Parallelamente resta aperto il dossier Antonio Silva, ma il Benfica continua a fare muro. Il club portoghese vorrebbe trattenere il centrale e sta lavorando al rinnovo del contratto, scenario che ha rallentato sensibilmente la trattativa con i rossoneri.

Per questo motivo il Milan si guarda intorno e valuta possibili alternative, con Tiago Gabriel che rappresenta una delle opportunità emerse negli ultimi giorni per rinforzare il reparto arretrato.