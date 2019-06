Calciomercato Milan, spunta Fekir: contatti avviati, ipotesi scambio con un giocatore rossonero.

Nella giornata di ieri dalla Francia è rimbalzata la voce inerente un interesse del Milan per Nabil Fekir, un giocatore di grande talento che milita nel Lione. Da alcuni anni viene accostato a importanti club europei.

Quest’estate dovrebbe essere quella giusta per il suo trasferimento, dato che il contratto è in scadenza a giugno 2020 e lui non ha intenzione di rinnovarlo. Pertanto il Lione è costretto a cederlo, in modo da evitare di perderlo a parametro zero tra meno di dodici mesi. Ma adesso la valutazione del cartellino è scesa, non può essere quella da circa 60-60 milioni di euro che aveva fissato la società francese fino ad un anno fa.

Calciomercato Milan, scambio Fekir-Suso col Lione?

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Milan sarebbe piombato seriamente su Fekir. Il prezzo attuale è sui 35-40 milioni e sono stati avviati dei contatti con l’entourage del fantasista 25enne. Il club rossonero starebbe anche valutando la possibilità di proporre al Lione uno scambio con Jesus Suso, ritenuto non incedibile.

Il calciatore francese nasce come trequartista, è dotato di grandi qualità tecniche ed ha sempre garantito un buon numero sia di gol che di assist. In più occasioni è stato impiegato pure da seconda punta, mostrando buona adattabilità al ruolo. Certamente uno come Fekir farebbe comodo al Milan, anche se andrebbe chiarito bene in che ruolo Giampaolo intenderà eventualmente utilizzarlo dato che sulla trequarti la maglia da titolare dovrebbe essere di Lucas Paquetà.

Da non scordare le sirene della Premier League, dato che Fekir da tempo piace al Liverpool. I Reds non sono ancora andati all’assalto in queste settimane, ma un anno fa ci avevano provato e il Lione aveva rifiutato una ricca offerta. Adesso che la valutazione è più bassa bisognerà vedere se il club inglese ci riproverà oppure punterà su altri obiettivi.

