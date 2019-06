Calciomercato Milan: il giovane fantasista del Chievo Verona, Emanuel Vignato, piace molto ai rossoneri.

Incontri, indiscrezioni, sondaggi e molto altro, ma ancora il Milan non ha chiuso operazioni ufficiali. Solo Rade Krunic ha svolto le visite mediche ed è ufficiosamente rossonero, manca solo la formalità dell’annuncio.

La dirigenza del Milan a completo, con Maldini direttore tecnico, Boban Chief Football Officer e Massara direttore sportivo, è da giorni alle prese con tante valutazioni e colloqui con agenti, calciatori e dirigenti. In questi giorni è emersa un’indiscrezione che vedrebbe proprio Paolo Maldini fortemente interessato a Emanuel Vignato, giovanissimo talento di proprietà del Chievo Verona.

Il Milan sa bene che le operazioni da fare sul mercato devono essere sostenibili nel lungo termine, e questo profilo sarebbe l’ideale anche se, forse, non immediatamente pronto per una maglia da titolare in rossonero. Ma ribadiamo il “forse”.

La proposta del Milan per Vignato!



Nato il 24 agosto 2000, Emanuel Vignato è già considerato uno dei talenti futuri del calcio italiano. Ha anche passaporto brasiliano. Può agire sia da trequartista, che da esterno destro. Ma vista la giovane età, un ruolo predefinito non ce l’ha. Già 10 presenze in Serie A, tra cui un gol (video in alto) contro la Lazio nella seconda parte di stagione. Partite nel massimo campionato tutte giocate con la maglia del Chievo Verona, proprietario del cartellino fino al giugno 2020.

Proprio questa precarietà contrattuale, ha spinto il Milan a contattare il Chievo per chiedere informazioni sul calciatore. Da qualche giorno i contatti tra i due club sono in corso. Il prezzo fissato dai clivensi sarebbe di circa 8-10 milioni di euro, complici i forti interessi di altri top club sia in Italia (Juve e Inter) che in Europa con Bayern Monaco e addirittura il Barcellona, interessato anche al fratello Samuele, ma dopo lo scorso 31 maggio, nessuno ne ha più parlato.

Secondo i colleghi di Goal.com, il Milan è in prima fila per Vignato. Secondo il portale, i rossoneri non vorrebbero superare i 5-6 milioni di euro per il cartellino del giovane italo-brasiliano, con l’intenzione di strappare anche un’opzione su Samuele Vignato, fratello minore di Emanuel, attaccante classe 2004 messosi in luce sempre nel Chievo.

Nella trattativa potrebbe rientrare anche (in prestito) Matteo Gabbia (classe 1999), difensore di proprietà dei rossoneri che si è ben distinto lo scorso anno alla Lucchese e nel recente Mondiale Under 20 disputatosi in Polonia, o Gian Filippo Felicioli (classe 1997), terzino sinistro reduce dal prestito al Perugia.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

