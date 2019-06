Calciomercato Milan: l’arrivo di Malinovskyi alla Sampdoria potrebbe liberare Praet.

Continuano le manovre del Milan per il centrocampo. Uno dei nomi chiesti da Marco Giampaolo, oltre a Lucas Torreira, è un altro suo pallino: Dennis Praet, valorizzato tantissimo in questi anni alla Sampdoria.

I blucerchiati possono liberarlo per una cifra vicina ai 30 milioni. Intanto la società di Massimo Ferrero, consapevole di possibili assalti per il belga, ha accelerato le trattative per Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk e della Nazionale ucraina. Un centrocampista davvero molto interessante, che in Italia può fare lo stesso percorso proprio di Praet e anche di Sergej Milinkovic-Savic. Stando alle ultime indiscrezioni, la Sampdoria sarebbe vicinissima alla chiusura di questo affare.

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, questo arrivo potrebbe liberare Praet: “Ora Praet può andare: per Giampaolo una priorità, presto sviluppi. C’è concorrenza ma il Milan può utilizzarlo davanti alla difesa“. A breve il Milan potrebbe avere contatti con la Samp per provare ad imbastire una trattativa. Il giocatore con Giampaolo si è trasformato da trequartista incompiuto a mezzala completa, di grande qualità e dinamismo. Per il noto giornalista, in rossonero potrebbe subire un’ulteriore trasformazione e fare addirittura il vertice basso. Secondo noi, considerate le sue qualità negli inserimenti offensivi, da mezzala potrebbe diventare ancora più forte.

Ora #Praet può andare: per #Giampaolo una priorità, presto sviluppi. C’è concorrenza ma il #Milan può utilizzarlo davanti alla difesa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 27 giugno 2019

