Calciomercato Milan: aggiornamenti da Alfredo Pedulla sui centrocampisti accostati ai rossoneri, ovvero Dennis Praet, Lucas Torreira, Jordan Veretout e Daniele De Rossi.

Il Milan ha mille fronti da osservare in questi ultimi giorni. Tutta la dirigenza rossonera, Maldini, Boban e Massara, è impegnata in sondaggi e colloqui con agenti e calciatori. I nomi sondati sono tanti, ma nessun acquisto ancora, eccetto Rade Krunic.

La necessità di rinforzare la rosa è da tempo nota. Tutti i reparti saranno oggetto di cambiamenti, senza contare che già molti giocatori in questa stagione hanno lasciato Milanello essendo in scadenza di contratto. In particolare a centrocampo, numericamente c’è emergenza, ma sarà importante trovare innesti di qualità. Da Sportitalia, nuovi aggiornamenti sul fronte centrocampisti. Novità sul fronte Dennis Praet, Lucas Torreira, Jordan Veretout e Daniele De Rossi.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Milan, il punto sui centrocampisti



Uno degli obiettivi per il centrocampo è Dennis Praet. Avendo la Sampdoria acquistato Ruslan Malinovskyi, l’idea è quella di lasciar partire proprio Praet. Per il Milan l’opzione è concreta. Marco Giampaolo lo conosce bene, lo ha allenato in questi anni e lo ha trasformato da trequartista a mezz’ala, e addirittura può anche giocare davanti la difesa.

Su Lucas Torreira, questo l’aggiornamento da Pedullà: “Bella ambizione, ma grande salita. Per strapparlo all’Arsenal bisogna pagare almeno 40 milioni di euro cash, ma fino a questa sera, è Praet il centrocampista più vicino”.

Riguardo Jordan Veretout, ecco le ultimissime. La trattativa è in una fase di stand-by, serviranno almeno 7-8 giorni per nuovi risvolti. La Roma si è tirata fuori, mentre il Napoli (che sembrava averlo mollato nei giorni scorsi) si muove sottotraccia: gli azzurri hanno infatti incontrato i viola. A questo punto per Veretout la corsa è solo a due: Napoli vs. Milan. Proprio i rossoneri incontreranno la Fiorentina nella giornata di martedì: c’è ancora tempo, vedremo da qui ai prossimi giorni cosa accadrà.

Infine, c’è anche da valutare la questione Daniele De Rossi. Anche il Milan sta aspettando la decisione finale dell’ex capitano della Roma. Se continuare a giocare in Italia, contro la sua Roma, oppure andare all’estero. Difficile invece un ritiro, nonostante i 36 anni che compirà a fine luglio.



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it