CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato in entrata del Milan al momento è fermo all’acquisto di Rade Krunic, mezzala arrivata dall’Empoli per cercare di dare maggior dinamismo e scelta al reparto di centrocampo.

Proprio in mediana però ci si attende almeno un colpaccio da parte dei rossoneri, che numericamente dovranno sostituire alcuni calciatori partenti. Nello specifico il neo allenatore Marco Giampaolo vorrebbe puntare forte su un mediano che sappia agire davanti alla difesa e lavorare da regista difensivo. Insomma un elemento che sostituisca il partente Timoué Bakayoko ma con caratteristiche tecniche più raffinate e minor fisicità.

Calciomercato Milan, per Torreira possibili spiragli nel weekend

Intanto secondo quanto riporta Alfredo Pedullà tramite un tweet di poco fa, il Milan continua a considerare Lucas Torreira la primissima scelta per questo tipo di ruolo. Il centrocampista uruguayano è giudicato perfettamente idoneo per il gioco di mister Giampaolo ed inoltre tra i due c’è un feeling particolarmente positivo data l’esperienza dell’ex Sampdoria assieme al neo tecnico rossonero proprio sotto la Lanterna.

Secondo Pedullà, nonostante la complessità dell’operazione, sarebbero in arrivo novità importanti proprio nei prossimi giorni, almeno entro sabato. La notizia positiva è che Torreira starebbe pressando l’Arsenal, sua attuale squadra d’appartenenza, per lasciarlo andar via e agevolare il suo ritorno in Italia, con il Milan ovviamente in pole per riaccoglierlo.

#Milan–#Torreira: possibili sviluppi entro sabato. #Arsenal fa ancora resistenza, ma il centrocampista vuole andare — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 27 giugno 2019

L’Arsenal fa ancora resistenza, avendo già detto no all’ipotesi prestito per il centrocampista uruguagio, ma il Milan insisterà e spera che nelle prossime ore si apra uno spiraglio decisivo. Torreira garantirebbe piedi buoni, tecnica e anche moltissima grinta alla squadra rossonera in vista della stagione 2019-2020.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

