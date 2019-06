CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver trovato un punto d’accordo per quanto riguarda l’annosa situazione del futuro stadio, Milan e Inter tornano a duellare sul territorio del calciomercato.

Rossoneri e nerazzurri molto spesso sono stati in contrasto nella corsa ad un calciatore che avrebbe fatto comodo ad entrambi i club, ad esempio il recente caso Stefano Sensi: il talento del Sassuolo è stato sondato per mesi dal Milan ma ora sembra ad un passo dal diventare il nuovo regista titolare dell’Inter.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per l’esperto Vidal

Un altro calciatore che potrebbe infiammare il derby milanese di mercato estivo è sicuramente Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è un vecchio pallino di entrambi i club cittadini, ma nelle ultime ore è tornato di moda sui due fronti: l’Inter, dopo l’ingaggio di Antonio Conte, è tornata a pensare a Vidal come rinforzo dopo averlo già cercato ed avvicinato l’estate scorsa, però senza successo.

Come scrive oggi il quotidiano iberico El Mundo Deportivo, il nome di Vidal può diventare caldo anche in casa Milan. Il calciatore del Barcellona piace molto ai rossoneri perché incarnerebbe il prototipo ideale della mezzala offensiva che richiede mister Giampaolo: dinamico, duttile, scaltro nei movimenti tra le linee e anche abile in zona gol. La fama di Vidal in Italia lo precede: nei suoi quattro anni alla Juventus ha giocato 171 gare ufficiali segnando la bellezza di 48 gol.

Vidal potrebbe lasciare il Barça in estate: il cileno sembra trovarsi bene in Spagna ma sa di non essere un titolarissimo del centrocampo e di fronte ad un’offerta intrigante potrebbe avere il via libera per i saluti. Milan e Inter ci proveranno, anche se c’è da accontentare il calciatore con un contratto a dir poco costoso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it