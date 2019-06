Calciomercato Milan: De Rossi rifiuta la proposta di Paolo Maldini, restano Fiorentina e Boca Juniors.

Niente da fare per Daniele De Rossi, che ha deciso di rifiutare la proposta del Milan. I rossoneri ci hanno provato sul serio, ma il centrocampista, scrive Il Romanista, non se l’è sentita di fare uno sgarro ai tifosi della Roma.

Marco Giampaolo lo aveva richiesto, Paolo Maldini lo aveva contattato. “No, mi dispiace, grazie“, sarebbe stata la risposta dell’ex capitano giallorosso all’offerta dei rossoneri. Un’ipotesi che non era tanto piaciuta ai suoi ormai vecchi sostenitori. Resta però in corsa un’altra italiana, cioè la Fiorentina di Vincenzo Montella. Ci sta pensando, così come sta ragionando sul Boca Juniors, altra suggestione molto interessante per lui, da sempre tifoso degli Xeneizes.

De Rossi è tornato dalle vacanze in questi giorni e ora dovrà decidere il suo futuro. Non è ancora da escludere la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo e accettare l’offerta di Roberto Mancini di diventare suo collaboratore. Ma Daniele ha voglia di giocare ancora e le proposte non gli mancano. C’era anche il Milan, sul serio. Ma niente, non se l’è proprio sentita, nonostante la chiamata di Maldini e la stima incondizionata per Giampaolo, tanto da chiedergli di poter entrare nel suo staff in futuro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it