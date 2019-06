Calciomercato Milan, il PSG migliora l’offerta per Donnarumma: le ultime news.

Continua il pressing del Paris Saint Germain per acquistare Gianluigi Donnarumma. La trattativa con il Milan è in corso, ma l’accordo non è affatto vicino.

Gigio, comunque, potrebbe andare al PSG alle giuste condizioni economiche. Secondo quanto spietato da Sportmediaset, l’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola (valutato 30) non ha entusiasmato la società rossonera. Paolo Maldini e Zvonimir Boban vogliono solamente cash, almeno 50 milioni di euro.

Leonardo vuole Donnarumma assolutamente e sembra pronto ad alzare la precedente offerta, mettendo sul piatto 30 milioni più Areola. Il Milan, però, non avrebbe intenzione di investire su un nuovo portiere. L’idea è quella di utilizzare Pepe Reina come titolare, facendo crescere il giovane Alessandro Plizzari alle sue spalle. La settimana decisiva può essere la prossima, infatti il PSG vorrebbe assicurarsi Gigio prima del ritiro estivo.

Da settimane si parla della volontà di Donnarumma di rimanere al Milan, ma il club ha anche l’esigenza di sistemare il bilancio. Visto che mancano offerte per altri giocatori ritenuti cedibili, Jesus Suso su tutti, la dirigenza è costretta a valutare la cessione di Gigio. Inoltre non bisogna dimenticare che il 20enne portiere guadagna 6 milioni netti annui e che il suo contratto scade a giugno 2021. Un rinnovo non è facile, visto che Mino Raiola certamente chiederà un aumento che però la società non vorrebbe accordare dato che il ragazzo prende già un ingaggio spropositato. Si attendono novità, Leonardo intende portare Donnarumma a Parigi.

