Calciomercato Milan: le ultime news su Torreira, Praet, Veretout e Rodriguez da Sportitalia.

Il Milan ha la necessità di rinforzare il centrocampo, reparto che in queste stagioni ha avuto diverse problematiche sia tecniche che numeriche. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono al lavoro.

Dopo aver preso Rade Krunic, il Milan ha fatto dei sondaggi non andati a buon fine per Lucas Torreira. Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia spiega mediazione dell’agente Pablo Bentancourt non ha prodotto risultati positivi per i rossoneri. L’Arsenal ha speso 30 milioni di euro per acquistarlo un anno fa e adesso è spuntata persino l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Complicato arrivare al centrocampista uruguaiano, si pensa ad altri obiettivi.

Il Diavolo è invece deciso ad andare all’assalto di Dennis Praet, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. La Sampdoria è disponibile a cederlo, ci sono stati dei contatti e la trattativa può andare nel vivo molto presto dato che il Milan ha bloccato il giocatore. Il belga è il primo obiettivo di Marco Giampaolo. Della squadra blucerchiata piace anche Joachim Andersen, difensore centrale danese, ma in questo momento il discorso non è stato approfondito per lui. Per quanto concerne Jordan Veretout, martedì dovrebbe esserci l’incontro con la Fiorentina. Occhio al Napoli, che può offrire Rog od Ounas come contropartita tecnica.

In difesa dovrà partire qualche terzino sinistro, dato che per la maglia da titolare arriva Theo Hernandez dal Real Madrid. In organico ci sono già Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt. Lo svizzero gradisce poco l’idea di fare la riserva, il Milan valuterà le offerte che arriveranno. L’ex Wolfsburg, secondo Pedullà, non vorrebbe tornare in Germania. Il club rossonero chiede 15 milioni per cederlo. Oltre a Rodriguez, partirà anche un altro terzino mancino.

Calciomercato, Pedullà rivela: “Il Milan ha bloccato Praet”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it