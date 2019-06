Calciomercato Milan: Theo Hernandez è molto vicino ai rossoneri, intanto il Bologna sonda Nikola Moro.

In chiusura della trasmissione Calciomercato L’originale, nella sua consueta “raffica”, Gianluca Di Marzio ha dato altri aggiornamenti sulle mosse del Milan. In particolare ha parlato di Theo Hernandez.

Stando a quanto riferito dal noto giornalista di Sky Sport, il terzino francese sarebbe praticamente ad un passo dai rossoneri. Sembra che arriverà in prestito con obbligo di riscatto, non diritto. Quindi di fatto sarebbe un acquisto a titolo definitivo. Terzino sinistro, prenderà il posto dei probabili partenti Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt. La cessione di entrambi può essere una buona soluzione per fare cassa e finanziare anche l’arrivo di Theo, che costerà non più di 20 milioni.

Intanto il Bologna ha fatto un sondaggio per Nikola Moro, giovane centrocampista della Dinamo Zagabria, cercato anche dal Milan in questi giorni. Piace parecchio a Zvonimir Boban, che ha preso in considerazione l’idea di portare avanti questa trattativa. Ma ora c’è l’inserimento di Walter Sabatini (ex “capo” di Frederic Massara) e quindi dei rossoblu. Vedremo se ci sarà un rilancio da parte dei rossoneri oppure no. Ha grande talento, anche se reduce da un lungo infortunio. Centrocampista di grande qualità.

Redazione MilanLive.it

