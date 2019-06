Milan News: nel contratto di Buffon alla Juventus almeno otto presenze in Serie A per superare Maldini.

L’indiscrezione forte di questi giorni è il clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, il portiere è pronto a tornare in bianconero per l’ultimo anno da calciatore.

Pur di tornare, Gigi ha accettato il ruolo di riserva di Szczesny e un ingaggio di soli 2 milioni. L’unica richiesta del portiere, stando a quanto scrive La Repubblica oggi in edicola, è quella di realizzare almeno otto presenze in Serie A per superare il record di Paolo Maldini. L’attuale direttore tecnico del Milan ha collezionato 647 presenze nel massimo campionato italiano in 25 stagioni. Buffon è a 640 in 22 anni, ma chiaramente stiamo parlando di due ruoli completamente diversi. Con il ritorno alla Juventus e queste otto presenze da contratto, Gigi supererebbe questo record, l’ennesimo della sua lunga e incredibile carriera.

Ricordiamo che il futuro portiere della Juventus detiene già il record di imbattibilità con 974′, record tolto a Sebastiano Rossi (altro ex milanista) nella stagione 2015-2016. Adesso ha messo nel mirino Maldini e punta a superarlo. Sono queste le motivazioni che lo spingono al ritorno in bianconero e in Italia, oltre ovviamente alla speranza di poter alzare quella maledetta Champions League, unico trofeo mai vinto in carriera dal portierone campione del mondo nel 2006 con l’Italia.

Redazione MilanLive.it

