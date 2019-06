MILAN NEWS – Fa molto parlare in queste ore il possibile scambio di portieri tra Milan e PSG, con Gigio Donnarumma che andrebbe a Parigi per una cifra cash e il cartellino di un numero uno francese.

L’uomo in questione, destinato secondo i media italiani e francesi, a sostituire Donnarumma sarebbe Alphonse Areola, estremo difensore parigino che è anche nel giro della Nazionale transalpina da tempo. L’anno scorso Areola ha conteso il posto da titolare a Gigi Buffon, mentre in vista della prossima stagione non è ancora stato chiarito se verrà promosso a numero uno assoluto oppure se verrà spodestato da qualcun altro.

Ma c’è chi non è convinto dell’acquisto di Areola, anzi, il Milan preferirebbe in caso di cessione di Donnarumma che da Parigi arrivassero solo soldi, così da ripianare i debiti di bilancio, senza ottenere contropartite tecniche. Inoltre il portiere classe ’93 non è considerato superiore o più brillante degli altri numeri uno attualmente in rosa.

Secondo Sportmediaset dunque l’affare sull’asse Milano-Parigi non si è ancora sviluppato. I rossoneri intendono puntare su Pepe Reina, portiere di sicuro rendimento ed affidabilità, oltre che sul giovane Alessandro Plizzari. Potrebbe essere proprio il classe 2000, alla ricerca di spazio e visibilità, a godere del trasferimento eventuale di Donnarumma per cercare di ripercorrere le sue orme e meritarsi una chance da titolare nel Milan di Giampaolo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

