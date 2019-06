Calciomercato Milan: Dani Ceballos sarebbe molto vicino ai rossoneri, i dettagli della trattativa col Real Madrid.

Dani Ceballos è ancora l’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo. Splendido nell’Europeo con la Spagna Under 21 in questo mese, il giocatore del Real Madrid sembra già molto vicino ai rossoneri.

A dare questa indiscrezioni è Sportmediaset, che ha rivelato anche le cifre dell’affare. Il Milan ha offerto ai Blancos un prestito oneroso tra i 5 e gli 8 milioni più il diritto di riscatto a 35 milioni. D’altra parte, Florentino Perez ha chiesto l’inserimento di una clausola di recompra, la stessa utilizzata per riacquistare Alvaro Morata dalla Juventus qualche anno fa, ad una cifra superiore ai 40 milioni. Secondo Sportmediaset, l’operazione sarebbe addirittura vicina alla chiusura: nei prossimi giorni si può arrivare ad un accordo definitivo.

Calciomercato Milan, si può fare per Ceballos

Questa sera Ceballos sarà a Udine per giocare la finale contro la Germania dell’Europeo. Ha già rivelato di voler lasciare il Real Madrid, a malincuore, per giocare con maggior continuità. Nonostante l’esclusione dalle coppe, il Milan può essere una buona soluzione per lui. Per Sportmediaset la trattativa è indirizzata in maniera positiva, ma è chiaro che si tratta soltanto di una semplice voce di calciomercato. Vedremo se ci saranno conferme da qui alle prossime ore. Una cosa è certa: i rossoneri vogliono regalare un grande nome a Marco Giampaolo per il centrocampo.

Svanito Lucas Torreira, vicino ormai al rinnovo con l’Arsenal, ora il mirino è tutto su Ceballos, argomento di discussione dell’incontro fra Milan e Real delle scorse settimane. Intanto i rossoneri chiudono per Theo Hernandez, ormai in dirittura d’arrivo. Domani è atteso in Italia per le visite mediche. Ma potrebbe ritrovare anche un altro madridista, Ceballos, quello che può garantire alla squadra milanista un salto di qualità in una zona nevralgica del campo. Per Giampaolo avere uno con queste qualità sarebbe fondamentale.

Redazione MilanLive.it

