Aggiornamenti da Carlo Pellegatti che, tramite il suo profilo YouTube, ha rivelato chi sarà il capo dei preparatori dei portieri del Milan la prossima stagione. Nello staff di Marco Giampaolo entrerà infatti Luigi Turci.

Un ruolo importante all’interno dello staff milanista. Turci è stato un ex giocatore di Udiense e Cremonese, classe 1970. La scorsa stagione è stato alla Sampdoria, dunque Giampaolo lo ha portato con sé anche in rossonero. I due si incontrano proprio quando il mister allenava la Cremonese nella stagione 2014/2015.

Giampaolo ha garantito per Turci, preparatore competente che saprà lavorarare bene con i portieri giovani ed esperti del Milan. La passata stagione in blucerchiato, Turci ha allenato Emil Audero (primo portiere) ottenendo grandi risultati.

La scorsa stagione, con Gennaro Gattuso in panchina, il ruolo di preparatore dei portieri era affidato a Valerio Fiori. Da questa nuova stagione, altra novità in casa rossonera. E vedremo chi saranno i portieri in rosa. Tanti dubbi sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Probabile ci sia ancora Pepe Reina, così come il giovane talento Alessandro Plizzari, che già ha fatto vedere grandi cose negli ultimi mesi con l’Italia Under-20.

Nello staff di Giampaolo, oltre al sopracitato preparatore dei portieri e al probabile ingresso di Daniele Bonera come secondo allenatore, ci dovrebbero essere i seguenti profili: il vice sarà Francesco Conti, mentre Fabio Micarelli sarà il collaboratore tattico e Salvatore Foti il collaboratore tecnico. Arriverà anche Stefano Rapetti, preparatore atletico che ha lavorato con José Mourinho all’Inter e al Manchester United. Samuele Melotto sarà lo specialista in analisi dei dati Gps. Potrebbe arrivare anche Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri. Mentre resta da definire chi sarà il preparatore dei portieri.

