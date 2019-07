Calciomercato Milan: offerta al Real Madrid per Ceballos? Le ultime news dal quotidiano La Repubblica.

Dani Ceballos sembra essere uno dei sogni del Milan per rinforzare il centrocampo. Il talento spagnolo lascerà sicuramente il Real Madrid, dove ha avuto poco spazio in questi anni. Inoltre, il rapporto con Zinedine Zidane non è buono e dunque non vi sono i presupposti per una sua permanenza.

L’operazione per il Milan non è facile, dato che il giovane centrocampista viene valutato 45-50 milioni di euro. Un prezzo molto alto, considerando che le due stagioni del giocatore a Madrid non sono state esaltanti. Come detto in precedenza, poco spazio per lui. Comunque Ceballos ha fatto bene all’Europeo Under 21 in Italia, vinto proprio dalla nazionale spagnola.

Calciomercato Milan, offerta al Real Madrid per Ceballos?

Secondo il quotidiano La Repubblica, il Milan vuole provarci. La proposta rossonera sul piatto sarebbe da 5 milioni per il prestito oneroso e 35 per il riscatto del cartellino del calciatore. Una trattativa tutt’altro che semplice, anche perché il Real Madrid fa una valutazione maggiore del proprio talento e sicuramente preferirebbe una cessione a titolo definitivo o almeno un obbligo di riscatto. Da valutare poi se i Blancos pretenderanno, eventualmente, un diritto di recompra.

I contatti tra le parti sono in corso, potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni. Un profilo come Ceballos farebbe molto comodo al centrocampo di Marco Giampaolo, bisognoso di gente dal tasso tecnico elevato per sviluppare le sue idee di gioco al meglio. L’ex gioiello del Betis Siviglia può giocare sia da mezzala che da trequartista. Ha un talento veramente notevole e cerca un progetto nel quale sentirsi coinvolto. Al Milan avrebbe certamente una maglia da titolare, ma anche altre società lo hanno messo nel mirino. Soprattutto in Premier League si registra interesse nei suoi confronti, Arsenal e Tottenham lo seguono da tempo.

