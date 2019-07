Calciomercato Milan, interessa Pulgar del Bologna: ha una clausola rescissoria abbordabile.

Il Milan deve rinforzare il proprio centrocampo e sta valutando alcuni profili da regalare a Marco Giampaolo. Il reparto mediano ha necessità di avere innesti, sia considerando le partenze di diversi giocatori che il bisogno di aumentare il tasso tecnico generale.

Il nuovo mister rossonero ha delle idee di calcio ben precise e gli vanno dati i giocatori adatti. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando per portare a Milanello sia dei titolari che buone riserve. In quest’ottica è stato preso Rade Krunic dall’Empoli e altri elementi arriveranno. La Gazzetta dello Sport oggi fa anche il nome di Erick Pulgar.

Calciomercato Milan, idea Pulgar del Bologna per il centrocampo

Pulgar è reduce da una buona stagione nel Bologna, dove è approdato nel 2015. 30 presenze, 6 gol e 2 assist per il 25enne cileno, ora impegnato in Copa America con la sua nazionale. La sua migliore annata in maglia rossoblu, grazie anche all’arrivo di Sinisa Mihajlovic in panchina al posto di Filippo Inzaghi.

Il giocatore, però, potrebbe lasciare l’Emilia in questa finestra estiva del calciomercato. Più società lo hanno messo nel mirino, come confermato oggi da La Gazzetta dello Sport. Il Milan, ad esempio, è interessato per puntellare il proprio centrocampo. Pulgar, che sta facendo bene in Copa America col Cile, ha anche un costo non elevato. Nel contratto c’è una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Una cifra abbordabile e che il Bologna vorrebbe al più presto alzare, blindando il proprio gioiello con un rinnovo.

Ma il calciatore è attratto dall’idea di trasferirsi in una piazza più importante. L’Inter ha fatto già un sondaggio contattando l’agente Fernando Felicevich, atteso in Italia in questi giorni. Pure Napoli e Roma sono vigili sul centrocampista. All’estero sono invece Siviglia e Arsenal a valutare l’acquisto di Pulgar. Il club spagnolo ha già avviato da tempo i contratti con l’entourage del cileno.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it