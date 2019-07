Il Milan ha preso Emanuele Vignato. Lo assicura Tuttosport oggi in edicola: 8 milioni al Chievo Verona.

CALCIOMERCATO MILAN – Nel silenzio generale, il Milan avrebbe di fatto chiuso il terzo acquisto estivo: Emanuele Vignato del Chievo Verona.

Lo annuncia Tuttosport oggi in edicola. Secondo il quotidiano, infatti, dopo Rade Krunic e Theo Hernandez, la società rossonera avrebbe praticamente chiuso anche l’affare per il talento classe 2000, con una proposta di circa 8 milioni di euro.

Calciomercato Milan, preso Vignato dal Chievo Verona

Un perfetto acquisto in stile Elliott Management Corporation: giovane, talentuoso e futuribile. E tra l’altro scippato ai cugini, poiché c’era anche l’Inter sul talento che fu ‘benedetto’ da Francesco Totti.

Alla fine dovrebbe sbarcare in rossonero in modo netto, senza una o più contropartite proposte dal club di Via Aldo Rossi. Nel forcing finale, infatti, il Milan aveva provato a inserire alcuni giocatori, come Mattia Gabbia, difensore titolare dell’under 19 azzurra, il terzino Gian Filippo Felicioli, già protagonista di un’avventura a Verona ma sponda Hellas e infine il 18enne Gabriele Bellodi, stopper promettente.

Parallelamente alla campagna acquisti principale – rivela Ts -,

la società, sottotraccia e grazie alle iniziative di Geoffrey Moncada, sta infatti cercando giovani e giovanissimi che potrebbero rappresentare un ottimo investimento per il ‘Diavolo‘. Houssein Zamani, esterno dell’Ajax classe 2002, per esempio anche è nel mirino dello scouting milanista. Così come Jeff Reine-Adelaide, trequartista classe 98 dell’Angers.

Il piano di Elliott del resto è chiaro: ripartire dai giovani. Sopperire così al fardello del fair play finanziario nei prossimi anni e cercare di avviare un autofinanziamento longevo, così da alimentare il bilancio con continue plusvalenze piuttosto che dipendere unicamente dalla Champions League e altri fattori esterni.

La dirigenza, analogamente, completerà poi quel processo di svecchiamento avviato già a fine stagione con gli addii di profili come Riccardo Montolivo, Cristian Zapata e Ignazio Abate. I prossimi, adesso, potrebbero essere Lucas Biglia e Ivan Strinic.

