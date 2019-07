Dopo Theo Hernandez, il Milan ci riprova in Spagna per Dani Ceballos e Dani Olmo. Buone notizie per il primo, meno per il secondo.

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Theo Hernandez, il Milan ci riprova col Real Madrid per Dani Ceballos. E in merito, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbero due notizie importanti per il club rossonero.

La prima: il Siviglia si è tirato fuori dalla corsa. La seconda: il giocatore, capite le intenzioni della società, ha fatto dietrofront rispetto alle recenti dichiarazioni e ora è entrato nell’ordine di idee di essere ceduto. Ma a una condizione: che sia solo e unicamente in prestito, non a titolo definitivo.

Milan, Ceballos apre al prestito in Europa

Per quanto riguarda l’uscita di scena dei Rojiblancos, è stato direttamente il Ds Monchi a sgomberare ogni dubbio: “Con Ceballos non abbiamo avuto nessun contatto, zero, e non è mai stato un obiettivo del Siviglia”.

Nel frattempo la soluzione del trasferimento temporaneo metterebbe tutti d’accordo: il giocatore, desideroso di rientrare poi a Madrid per giocarsi le sue carte una volta che sarà più pronto, Zinedine Zidane, che non lo inserisce nell’attuale progetto ma che è pronto a monitorare altrove, e il Milan appunto.

Considerando la questione del fair play finanziario – sottolinea il quotidiano – l’ipotesi del prestito sarebbe particolarmente gradita ad Elliott Management Corporation dopo i primi 28 milioni investiti per Rade Krunic ed Hernandez. Vero che ci sarebbe anche un budget da poter spendere, ma se si riuscisse a fare qualche operazione in prestito, quindi risparmiando, non sarebbe così male.

Milan, in Spagna occhi anche su Olmo

Dalla penisola iberica, inoltre, piace sempre Dani Olmo, anche se la pista si è complicata abbastanza. L’ottimo Europeo Under 21, infatti, ora ha fatto scattare un’asta per l’attaccante della Dinamo Zagabria. Il Milan fin da gennaio lo stava monitorando, ma il riferimento era Leonardo e ora Zvonimir Boban, che nella Dinamo è cresciuto ed è diventato campione, sta cercando di riallacciare i rapporti, ritrovandosi però in una concorrenza spietata, che comprende Barcellona, Bayer Leverkusen e soprattutto Manchester United, che nelle ultime ore sarebbe andato all’attacco con un assegno da 40 milioni. Logico che a queste cifre il Diavolo non possa competere, ma ci sarà comunque un tentativo fino alla fine.

