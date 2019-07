Offerta importante del Southampton per André Silva. Marco Giampaolo è pronto a rilanciarlo, ma ora tutto può cambiare.

CALCIOMERCATO MILAN – Sirene britanniche per André Silva, il figliol prodigo di ritorno al Milan e su cui Marco Giampaolo è pronto a puntare e rilanciare.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle ultime ore si registra un’offensiva del Southampton, il quale, attraverso emissari, avrebbe già avanzato una proposta concreta: 18 milioni di euro nell’ambito di un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, ecco la richiesta per André Silva

Offerta – in virtù dell’investimento pari a 38 milioni di euro di due estati fa – ritenuta però bassa dalla società milanista, la quale, piuttosto, parte da una valutazione di 25 milioni. La situazione – assicura la rosea – è la seguente: l’intenzione è quella di andare avanti con Silva, di riprovarci davvero, ma di fronte a un’offerta adeguata il giocatore partirebbe.

Nel frattempo c’è già l’ok tattico di Giampaolo, pronto a provare l’attaccante lusitano di rientro da Siviglia. Il tecnico di Bellinzona ha un’opinione molto positiva del 23enne lusitano: lo ritiene un giocatore funzionale al suo gioco, intelligente tatticamente e baciato da qualità tecniche sopra la media. La missione che quindi si è data il Milan è quella di recuperarlo, e solo del cash improvviso e prezioso per il bilancio rimetterebbe tutto in discussione.

Molto, chiaramente, dipenderà anche dall’approccio e dalle intenzioni dello stesso giocatore quando si rimetterà al lavoro a Milanello. Se il tecnico avrà conferma delle buone sensazioni sul portoghese, il centravanti di Baguim do Monte sembra destinato ad affiancare Krzysztof Piatek nel 4-3-1-2.

Una notizia non positiva per Patrick Cutrone, che, a questo punto, potrebbe diventare uno dei sacrificati d’eccezione insieme a Gianluigi Donnarumma per la causa finanziaria. Il baby bomber rossonero, seguito già da diversi club italiani, nelle ultime ore è stato proposto alla Fiorentina nell’affare riguardante Jordan Veretout. Ma niente da fare: la Viola, non convinta, sembra intenzionata ad accettare solo i 25 milioni richiesti.

