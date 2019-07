Il video con gol e highlights di Brasile-Argentina, prima semifinale di Copa America. Vincono 2-0 i verdeoro di Lucas Paquetá.

Brasile–Argentina, prima semifinale di Copa America, si conclude con il risultato di 2-0 in favore dei verdeoro. In gol prima Gabriel Jesus e poi Roberto Firmino.

Inizio di primo tempo tutto di marca Brasile: Coutinho e compagni spingono forte sull’acceleratore e tengono il dominio del campo. Pian piano, però, Lionel Messi viene fuori e con lui anche tutta l’Argentina.

Nonostante il forcing formato Albiceleste, è il Brasile ad andare in vantaggio con la rete di Gabriel Jesus su assist di Firmino. Fantastica azione di Dani Alves, che dribbla due avversari, serve l’attaccante del Liverpool sull’esterno, poi palla dentro e tap-in facile per Jesus.

Wow Brazil, just wow .. #BRAxARG Bobby Firmino setting up Gabriel Jesus for a tab in pic.twitter.com/naaiROOpqr — LFC (@RockyKlopp) 3 luglio 2019

L’Argentina prende campo e fa lo stesso anche nella prima parte del secondo tempo. Messi prende in pieno il palo alla sinistra di Alisson; sfiora il gol anche su punizione per quello che sarebbe stato il perfetto remake di Barcellona-Liverpool, ma stavolta il portiere brasiliano non si fa sorprendere.

Nel miglior momento dell’Albiceleste arriva la rete del raddoppio dei verdoro. Stavolta i ruoli si invertono: super Gabriel Jesus, che parte da centrocampo e salta tre uomini, la mette dentro per Firmino che da lì non può sbagliare.

💪The second goal for Brazil is made by Gabriel Jesus 👏with his speed and his skills scored by ⚽firmino⚽#CopaAmerica#BRAxARG pic.twitter.com/LoQysVN8J3 — Amir Madrid (@Amirmadrid70) 3 luglio 2019

La reazione di Messi e compagni c’è ma non è furente, nonostante l’ingresso di Di Maria, Lo Celso e Dybala. Così il Brasile porta a casa un successo molto importante. Sfiderà in finale di Copa America la vincente di Perù-Cile. Altra cocente delusione per Messi…

