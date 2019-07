Tutto fatto per Bennacer al Milan. Gianluca Di Marzio ha parlato di accordo totale con l’Empoli, ecco le cifre di questa operazione.

Il Milan ha individuato in Ismael Bennacer il regista del futuro. Trattativa improvvisa, imbastita nella giornata di oggi con l’arrivo del direttore sportivo dell’Empoli in sede. Il giocatore al momento è impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa.

Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa: “Il Milan batte il suo secondo colpo dall’Empoli. Oggi l’incontro con la società toscana: offerta iniziale di Maldini e Massara di 13 milioni, richiesta di 15 milioni più 3 di bonus. Accordo raggiunto a 16 milioni più un milione di bonus”.

Palla al procuratore: “Ieri i dirigenti milanisti avevano incontrato l’agente del giocatore per accordarsi sull’ingaggio e le commissioni, ne riparleranno fra la notte e domani. L’affare è fatto, altra super plusvalenza dell’Empoli. Beffata la Fiorentina, che ne aveva offerti 12. Il Milan ha dato più soldi e più garanzie“.

Un acquisto molto importante per la società di via Aldo Rossi, che mette dentro un tassello di cui aveva bisogno in mezzo al campo. Bennacer è reduce da una stagione di altissimo livello, nonostante la retrocessione dell’Empoli. In due anni ha fatto un salto di qualità incredibile.

L’Empoli lo prese per un solo milione dall’Arsenal. Una plusvalenza netta quella della società del presidente Fabrizio Corsi, sempre molto abile nello scovare talenti, valorizzarli e poi rivenderli.

Chi è Ismael Bennacer, il futuro regista del Milan

