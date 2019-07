Il Milan intende assicurarsi Bennacer, talento dell’Empoli che piace anche alla Fiorentina. L’offerta rossonera è migliore per il cartellino e l’ingaggio.

Ismael Bennacer dovrebbe essere il secondo colpo del Milan a centrocampo. Dopo aver preso già Rade Krunic, adesso a Milanello può approdare un altro giocatore dell’Empoli.

Oggi la trattativa ha avuto un’accelerata importante con l’arrivo del direttore sportivo Pietro Accardi oggi a Casa Milan. Le parti hanno negoziato il trasferimento del 21enne algerino in maglia rossonera partendo da posizioni diverse. Infatti, il club toscano valutava il cartellino 20 milioni di euro e la controparte invece sui 13. Secondo La Gazzetta dello Sport, a 15 milioni si più chiudere.

Nicolò Schira, giornalista del quotidiano sportivo nazionale, ha spiegato che il Milan ha offerto proprio tale cifra per concludere l’operazione. Una proposta migliore rispetto a quella della Fiorentina, altra pretendente, che ha messo sul piatto 10 milioni e una contropartita. Anche a livello di contratto la società rossonera ha offerto una cifra superiore a quella viola: 1,3 milioni annui contro 1 milione. Bennacer, ovviamente, è più tentato dal trasferimento a Milanello. Non solo per ragioni economiche.

Quinquennale da 1,3 milioni netti a stagione. La proposta del #Milan a Ismael #Bennacer è superiore a quella della #Fiorentina (arrivava massimo a 1 milione). Migliore anche l’offerta rossonera (intorno ai 15 mln) all’#Empoli rispetto a quella Viola (10 mln + una contropartita) — Nicolò Schira (@NicoSchira) 4 luglio 2019

