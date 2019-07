Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rivelato che Praet dovrebbe andare al Milan. E il motivo è chiaramente legato a Giampaolo.

Dennis Praet è più vicino al Milan, la conferma arriva direttamente dalla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero, ospite negli studi di Sportitalia, è stato molto chiaro sul futuro del centrocampista belga.

“Praet dovrebbe andare al Milan, perché Giampaolo è innamorato di lui. L’anno scorso mi disse espressamente di non venderlo“, le parole del numero uno blucerchiato, il quale conferma le indiscrezioni di questi ultimi giorni. Il Milan spinge per averlo per accontentare il proprio tecnico.

Da tempo si parla di questo possibile affare. Praet è il giocatore più valorizzato da Giampaolo negli anni alla Sampdoria. Arrivò dall’Anderlecht come trequartista, oggi è una delle mezzali più complete del nostro campionato. In molti hanno ipotizzato anche un’altra trasformazione al Milan da regista di centrocampo.

In quel ruolo però la società rossonera sta per chiudere per Ismael Bennacer: accordo totale con l’Empoli a circa 17 milioni, l’affare è in dirittura d’arrivo. Ma questo non esclude Praet, che può ancora arrivare perché il centrocampo del Diavolo va ricostruito. Farebbe molto comodo perché ha tutte le caratteristiche necessarie per il gioco di Giampaolo.

Il problema è sempre la valutazione economica fatta dalla Sampdoria. Il belga costa circa 25-30 milioni, una cifra che oggi il Milan non spende. Ma presto potrebbero esserci delle uscite e questo permetterebbe al club di avanzare un’offerta. Intanto Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un sondaggio per Gedson Fernandes.

