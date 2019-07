Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe fatto il sondaggio per un fortissimo centrocampista di talento del Benfica.

Il Milan continua la caccia ai talenti del calcio europeo. Si guarda in casa Benfica, bottega cara (Joao Felix appena venduto all’Atletico Madrid per 126 milioni). Secondo Gianluca Di Marzio, la società rossonera avrebbe fatto un sondaggio per Gedson Fernandes.

Il noto giornalista lo ha definito un centrocampista fortissimo e con un grande potenziale. Classe 1999, è un giocatore di grande qualità tecnica. Gioca in tutti i ruoli del centrocampo ed è una mezzala perfetta per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.

Ha un’ottima fisicità oltre ai piedi buoni. Cresciuto nello splendido settore giovanile del Benfica, quest’anno ha giocato la sua prima annata nella prima squadra. Fra le tante competizioni, ha collezionato 46 presenze: per lui 3 gol e 6 assist.

Ha compiuto 20 anni a gennaio ed ha grandi consensi in patria. In Portogallo infatti lo considerano un crack. Un centrocampista completo, davvero molto interessante. Secondo Di Marzio, in questi giorni c’è stato il sondaggio, ora c’è da capire se Paolo Maldini e gli altri dirigenti vorranno provare ad andare fino in fondo.

Sicuramente, sottolinea il giornalista, sarà un affare difficile in ogni caso perché il Benfica non lascia andar via troppo facilmente i suoi talenti. Dopo aver venduto Joao Felix, da ieri ufficiale all’Atletico Madrid, difficilmente il club si priverà di un altro giocatore dall’enorme potenziale. Infatti ieri ha rinnovato Florentino Luis, altro talento accostato ai rossoneri diversi mesi fa.

Sky – Milan-Bennacer, accordo totale: le cifre dell’affare

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it