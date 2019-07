Il Milan ha concluso un’operazione di calciomercato ingaggiando il giovane talento Jungdal. Stamattina le visite mediche prima della firma del contratto.

In attesa di altri colpi, il Milan ha definito l’arrivo del giovane Andreas Jungdal. Si tratta di un portiere di nazionalità danese classe 2002 che già a febbraio era stato messo in prova qualche settimana.

Il ragazzo ha convinto e dunque il club ha deciso di ingaggiarlo dal Vejle. Alto 195 centimetri, è ritenuto un talento con buone prospettive per il futuro. Stamattina alle 8 è arrivato presso la nota clinica milanese “La Madonnina” per sostenere le visite mediche. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale. Una volta superati i vari controlli, andrà in sede per la firma del nuovo contratto.

Il Milan ha deciso di puntare su Jungdal, che potrebbe diventare il nuovo portiere della Primavera rossonera. E’ nel giro della Nazionale danese dell’Under 17. Bravo anche con i piedi, il suo obiettivo è quello di migliorarsi per poter giocare un giorno a grandi livelli. L’approdo nel club rossonero rappresenta una tappa importante della sua carriera e vuole sfruttare la grande chance che si è conquistato. Vedremo se sarà destinato a grandi cose.

