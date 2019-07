Dejan Lovren potrebbe allontanarsi dal Milan: il difensore croato al momento non è considerato cedibile dal suo club, il Liverpool

CALCIOMERCATO MILAN – Le priorità delle prossime settimane per il mercato in entrata del Milan riguardano in particolare due ruoli: il centrocampo e la difesa.

I rossoneri stanno vagliando diversi nomi per rinforzare la propria metà campo, con un calciatore che sappia dare qualità ed equilibrio al posto del partente Bakayoko, mentre in difesa sembra che le piste recenti sfumate (vedi Kabak e Andersen) abbiano portato la società di via Aldo Rossi a puntare concretamente su un terzo nome che farebbe molto comodo.

Calciomercato Milan, rischia di sfumare anche la pista Lovren

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra anche la pista Dejan Lovren si allontana. Il Milan avrebbe puntato forte sul trentenne difensore centrale croato, elemento ideale come terzo stopper della rosa alle spalle di Musacchio e Romagnoli. Esperto, maturo, leader e abituato a giocare in palcoscenici di primo piano, Lovren era stato indicato anche da Zvonimir Boban, suo connazionale, come un obiettivo plausibile.

Il problema è che il Liverpool, sua attuale squadra di club, al momento non lo considera cedibile, non avendo neanche fissato un prezzo per il giocatore e allo stesso tempo non ha ancora ricevuto offerte concrete dal Milan o altri club. Allo stato attuale dei fatti dunque Lovren resta in Inghilterra, ma non è da escludere che cambi qualcosa.

Liverpool are not looking to sell Dejan Lovren this summer amid interest from AC Milan, Sky Sports News understands. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 luglio 2019

Infatti, come riporta il canale sportivo britannico, Lovren è sceso ormai da tempo nelle gerarchie difensive dei ‘Reds’, considerato scelta secondaria dietro a Van Dijk, Matip, Gomez e forse anche al nuovo arrivato olandese Van den Berg. Non è da escludere che l’opzione Milan dunque possa tornare in auge tra qualche settimana.

