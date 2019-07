Secondo Adnkronos oggi è stato fissato un incontro per la cessione del Milan al Qatar. Elliott Management potrebbe aver cambiato idea sul progetto a medio-lungo termine.

Da tempo si parla di un possibile ingresso in Serie A del Qatar. Stando a quanto scrive Adnkronos, oggi sarebbe previsto un incontro per la cessione del Milan. Sarebbe già in corso una trattativa fra la dirigenza rossonera e il fondo di investimento dell’emirato.

Nel presunto summit di oggi, il fondo qatariota sarebbe rappresentato a massimi livelli. Un’indiscrezione che però si scontra con il progetto di Elliott Management. Più volte si è parlato di un periodo medio-lungo per la valorizzazione del club ed un eventuale cessione fra quattro o cinque anni. L’obiettivo è quello di sistemare i conti e rendere il Milan appetibile agli investitori.

Ma questo interesse dal Qatar potrebbe aver aperto nuovi scenari. Adnkronos riferisce di aver contattato il club per chiedere lumi, ma non ci sono state dichiarazioni in merito. Il possibile acquisto dei rossoneri non sarebbe gestito da Nasser Al–Khelaifi, presidente del Paris Saint–Germain e del Qatar Sports Investment.

Nel presunto incontro d oggi, spiega Adnkronos, il fondo qatariota sarebbe rappresentato da un’altra figura di spessore del Qatar Investment Authority. Un’indiscrezione che va confermata, ma ad oggi ci sembra molto difficile che Elliott Management possa cedere il club proprio adesso che è stato finalmente avviato il progetto.

Come riferito da Sportmediaset, il Milan avrebbe definito “prive di fondamento” queste indiscrezioni.

Sky – Incontro Milan-Empoli in corso: si tratta per Bennacer

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it