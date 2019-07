A sorpresa, è in corso un incontro fra il Milan e l’Empoli. Sul piatto c’è il nome di Ismael Bennacer, regista dell’Empoli e uno dei migliori prospetti nel ruolo.

Dopo Rade Krunic, potrebbe concretizzarsi un nuovo affare sull’asse Milan–Empoli. Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, sarebbe in corso un incontro fra i club per Ismael Bennacer.

I rossoneri sono alla ricerca di un regista di centrocampo. L’algerino è un nome che piace molto alla società, perfetto anche per anagrafe e caratteristiche. Con Marco Giampaolo può esprimersi al meglio in quel ruolo così delicato. Quest’anno è stato uno dei migliori in quella posizione. Non è un caso se sulle sue tracce ci sono davvero tanti club.

Ex Arsenal, è arrivato in Italia due anni fa e ha messo in luce delle grandi capacità tecniche e non solo. Bravissimo in fase di impostazione ma anche in quella di interdizione. Recupera molti palloni ed è sempre lucido nel giocarli. Un giocatore davvero molto interessante con caratteristiche simili a quelle di Lucas Torreira.

Il Milan vede l’Empoli per Bennacer

Con Giampaolo giocatori del genere spesso fanno il salto di qualità. Perché hanno la giusta mentalità nell’approcciare le richieste del tecnico. Che non si limitano al semplice bel gioco e alla palla a terra. L’allenatore vuole tenere alta al linea di difesa e un giocatore come Bennacer è perfetto per alzare il baricentro e avviare il pressing.

Non è un caso, appunto, che Torreira sia migliorato in maniera esponenziale in poco tempo alla Sampdoria alle dipende di Giampaolo. Insomma, sarebbe un acquisto molto interessante. Su di lui c’erano anche altri club, fra cui Genoa, la Lazio e la Fiorentina. Adesso c’è il forte inserimento del Milan.

In attesa di ufficializzare Krunic, ora la società rossonera tratta quest’altro giocatore proveniente dall’Empoli. Da capire quali sono le richieste economiche dei toscani. Secondo Transfermarkt ha un valore di 12 milioni, quindi si potrebbe chiudere intorno ai 15. Cifre abbordabili. Sono previsti aggiornamenti nelle prossime ore.

