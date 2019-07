Secondo Gianluca Di Marzio, ad oggi non ci sono le condizioni per Ceballos al Milan. Il motivo è chiaro ed è legato alla volontà del giocatore.

Il sogno del Milan per il centrocampo è sempre Dani Ceballos, super protagonista all’Europeo Under 21 con la Spagna. Il giocatore del Real Madrid è stato uno dei migliori della competizione insieme a Fabian Ruiz del Napoli.

Ha spiegato più volte che la sua intenzione è quella di giocare con maggior continuità. Pare disposto a lasciare i Blancos, ma soltanto in prestito perché il suo sogno è quello di imporsi nella squadra più importante della Spagna insieme al Barcellona. Per questo motivo, spiega Gianluca Di Marzio, ad oggi è difficile immaginare che il Milan possa fare questa operazione.

I rossoneri, infatti, non hanno alcune intenzione di fare da succursale, cioè valorizzare i calciatori di altri senza avere la possibilità di acquistarli a titolo definitivo con un diritto o un obbligo di riscatto. Considerando che Ceballos non vuole questa formula, al momento è totalmente lontano dal Milan.

Molto più probabile un passaggio in prestito ad una squadra spagnola, magari il Real Betis, che si è fatta avanti proprio in queste ore. I rossoneri sono tagliati fuori per il motivo sopra citato, ma è chiaro che tutto può succedere.

Magari Maldini e Zvonimir Boban riusciranno a convincere il giocatore ad accettare il trasferimento, chissà. Ma ad oggi le condizioni per questo affare non ci sono.

Redazione MilanLive.it

