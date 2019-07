Inter e Milan vogliono costruire il nuovo stadio in zona San Siro. Nella prossima settimana verrà consegnato il master plan. I club credono molto nel progetto.

Inter e Milan hanno deciso di accelerare per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio. In realtà si pensava che già a maggio la questione venisse in parte risolta, ma entrambi i club hanno avuto altre vicende a tenerli impegnati. Ora possono concentrarsi anche su questo.

Oggi l’agenzia Ansa rivela che la prossima settimana Inter e Milan consegneranno al Comune di Milano il master plan. Si tratta dello studio di fattibilità del nuovo impianto sportivo. Nelle idee delle due società, esso dovrebbe sorgere sempre in zona San Siro dove già si trova il Giuseppe Meazza.

Oggi c’è stato un incontro cordiale che ha visto protagonisti Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Alessandro Antonello (amministratore delegato nerazzurro), il sindaco Giuseppe Sala e dal direttore generale del Comune Cristian Marangone. I professionisti ingaggiati da Inter e Milan sono al lavoro da novembre 2018 su questo progetto. Adesso si spera di ricevere una prima approvazione, step necessario per proseguire in un iter che comunque porterà al via libera definitivo tra un bel po’ di tempo. Com’è risaputo, la burocrazia italiana è spesso un ostacolo e rallenta i piani.

Redazione MilanLive.it

