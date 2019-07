André Silva, di rientro al Milan, suona la carica via Instagram: “Quasi recuperato e pronto per la nuova stagione”. Sul giocatore, tuttavia, restano due forti interessate.

Pur non conoscendo ancora il suo futuro, André Silva suona la carica. L’attaccante portoghese, di rientro al Milan dopo l’amara avventura al Siviglia e il mancato riscatto del club, ha infatti condiviso un incoraggiante messaggio via Instagram.

Ossia: “Quasi recuperato e pronto per la nuova stagione”, a cui ha allegato anche un video in cui mostra il suo pieno recupero fisico. Reduce da un problema al tendine rotuleo, il giocatore si presenterà Milanello la prossima settimana e verrà attentamente valutato da Marco Giampaolo.

Milan, su André Silva gli occhi di Wolverhampton e Southampton

Il suo futuro resta un’incognita e dipenderà strettamente dalla parola finale tecnico abruzzese, il quale intanto sembra incuriosito dal talento lusitano. Se dovesse però arrivare un’offerta concreta, e non in prestito con diritto di riscatto, probabilmente in giocatore verrà ceduto in ogni caso per la causa del fair play finanziario.

Le interessate più serie, al momento, sembrerebbero essere Wolverhampton e Southampton, ma bisognerà vedere se saranno pronte a soddisfare le richieste rossonere da 28-30 milioni. Nel caso in cui non si dovesse trovare una sistemazione, e dovesse nel frattempo convincere appunto il tecnico, a quel punto André Silva potrebbe ottenere una nuova effettiva chance al Milan e, in virtù del nuovo 4-3-1-2, completare il reparto con Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone.

Redazione MilanLive.it

