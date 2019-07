Il Milan è pronto ad ascoltare l’offerta in arrivo dall’Inghilterra per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro non così incedibile

Se c’è un reparto dove il Milan è più che al completo, anche con qualche esubero, è certamente quello relativo ai terzini di difesa, in particolare quelli mancini.

Il club rossonero ha appena ingaggiato Theo Hernandez per 20 milioni di euro, decidendo di puntare su questo talento classe ’97 di origine francese ex Real Madrid, nonostante avesse già ben tre calciatori abili nel ruolo di terzino sinistro. Se Diego Laxalt è già quasi sicuro di partire, c’è ancora da chiarire la posizione degli altri due: Ivan Strinic e soprattutto Ricardo Rodriguez.

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Rodriguez: ecco l’offerta!

Rodriguez è stato il titolare assoluto sulla fascia mancina di difesa del Milan nelle ultime due stagioni, ma soprattutto lo scorso anno non ha reso come ci si aspettava. Alla squadra di Giampaolo serve più un esterno a tutta fascia che spinga e difenda con la stessa intensità, per questo Rodriguez (considerato troppo difensivo) potrebbe fare le valigie in questa sessione di mercato.

Dall’Inghilterra, il tabloid Daily Express, insiste sulla pista che porterebbe Rodriguez verso l’Arsenal: la squadra londinese è alla ricerca di un laterale mancino e il primo nome sulla lista di Unai Emery resta quello dello scozzese Kieran Tierney.

L’accordo tra Arsenal e Celtic Glasgow però è lontano, visto che quest’ultimo difensore sembra molto più prossimo all’approdo al Napoli. L’alternativa dei ‘Gunners’ sarebbe proprio il milanista Rodriguez, che andrebbe a raggiungere all’interno della rosa inglese un suo importante connazionale elvetico come Granit Xhaka. L’offerta dell’Arsenal sarebbe di 14 milioni di sterline (circa 15,6 milioni di euro al cambio attuale), cifra che il Milan potrebbe anche farsi bastare pur di sfoltire il reparto arretrato.

