Splendido assist di Bennacer per Mahrez ieri in Algeria-Guinea, ottavi di finale di Coppa d’Africa, per il 2-0. La partita si è conclusa sul 3-0.

La Coppa d’Africa è una vetrina importante per molti calciatori. Fra i protagonisti c’è anche Ismael Bennacer, l’uomo scelto dal Milan per la cabina di regia di Marco Giampaolo

Viste le difficoltà per arrivare a Lucas Torreira, la società di via Aldo Rossi sceglie qualcuno che gli assomiglia parecchio. Per fisicità e per modo di interpretare il ruolo. All’Empoli ha fatto benissimo quest’anno in Serie A e si conferma anche in Nazionale, dove occupa esattamente lo stesso ruolo.

Titolare indiscusso della sua Nazionale, è stato votato come il miglior giocatore della fase a gironi. Ieri l’Algeria ha conquistato i quarti di finali con la vittoria agli ottavi contro la Guinea. In gol anche Riyad Mahrez proprio su assist di Bennacer.

Il centrocampista di proprietà dell’Empoli riceve palla in posizione esterna da un fallo laterale, si allunga la palla per saltare due uomini e poi crossa con il suo mancino: il pallone si ferma esattamente sul sinistro di Mahrez, che poi fa il resto.

Un gol davvero molto bello sia per l’eleganza del campione del Manchester City che per la giocata di Bennacer. Il sogno è arrivare fino in fondo a questa Coppa d’Africa e le qualità per farlo ci sono. Dopodiché inizierà la nuova avventura al Milan. A meno di clamorosi colpi di scena.

