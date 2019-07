Presentazione anche di Zvonimir Boban oggi nella conferenza stampa di Marco Giampaolo. Ecco tutte le dichiarazioni del nuovo dirigente rossonero.

Prima volta anche per Zvonimir Boban. In occasione della presentazione di Marco Giampaolo era presente anche il croato, alla sua prima conferenza stampa da dirigente del Milan, braccio destro di Paolo Maldini.

Milan News, le parole di Zvonimir Boban alla conferenza di Giampaolo

Boban ha introdotto così la scelta di mister Giampaolo: “Siamo contenti di avere Giampaolo con noi. E’ stata una scelta facile e logica. Da anni sappiamo che offre qualcosa di diverso, un concetto di gioco che rispecchia la storia del Milan e che San Siro vuole, che i tifosi vogliono. Ovviamente vogliamo anche fare risultati, siamo certi che con lui siamo sulla strada giusta per tornare dove il Milan deve stare. Il Milan è il Milan. Io sono felice di essere nel mio club. Quando Paolo mi ha chiamato ci ho pensato poco. Il primo tema è stato l’allenatore. Uno che ho indicato subito è Giampaolo e anche Maldini lo aveva in testa. Gazidis era d’accordo, c’è stata unanimità. Marco ha tanto sapere calcistico”.

Già si lavora alacremente ed in sintonia sulle scelte di calciomercato: “Con Giampaolo abbiamo già sintonia, anche sul mercato. Ci ha dato diversi profili, sappiamo che gioco vuole fare. Lavoriamo tutti tanto, è una cosa non così nuova per me, ho fatto già delle trattative. Massara e Maldini sanno lavorare, conoscono tutto l’ambiente italiano ed internazionale. Una volta che vedrò saprò come lavorare”.

Il nuovo dirigente rossonero ha commentato così la decisione di non partecipare all’Europa League per il bene dei conti: “Dispiace non partecipare all’Europa. Il Milan dovrà tornare perché fa parte della nostra storia. Ci dispiace ma andiamo avanti, Giampaolo avrà più tempo per lavorare durante la settimana”.

Doveroso il ringraziamento a Rino Gattuso, ultimo allenatore del Milan: “Voglio salutare Gattuso, ha fatto un gran lavoro con il Milan e ha sempre la nostra stima, la mia, di Paolo e del resto del club. Lo ringraziamo ma ora andiamo avanti con Marco Giampaolo”.

Incalzato sugli obiettivi di mercato, in particolare sull’opzione del connazionale Luka Modric, Boban ha commentato: “Dovessero arrivare dei top-player come Modric, o Messi o Iniesta, sarebbe grandioso. Ma per adesso è impossibile, inutile girarci intorno. Cercheremo giocatori di qualità che possano essere top player di domani. Il mercato è lungo e siamo convinti di fare bene”.

Infine Boban ha risposto sulla sostenibilità, ovvero sul gestire il club senza spendere fuori dai parametri: “Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosa. La proprietà vuole investire tanto, altrimenti non sarei qua. Solo vanno fatte le cose giuste, con intelligenza. Starà a noi far bene nei limiti del budget. Vogliamo prendere calciatori importanti, sia quelli forti sull’immediato che altri più giovani, dovremo lavorare bene su questo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

