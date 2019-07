Tutte le dichiarazioni di Paolo Maldini nella conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo di oggi pomeriggio.

Paolo Maldini ha affiancato Marco Giampaolo nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Per la prima volta l’ex capitano ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti nelle vesti di nuovo direttore tecnico del Milan.

Maldini racconta: “E’ successo tutto all’improvviso. Ci siamo trovati qua un anno fa quando Leo mi aveva chiamato. Le cose sono cambiate. Io sono sempre grato a Leonardo. Ma ora siamo qua a parlare del futuro. La scelta di Zvone e Frederic è di voler tornare competitivi il più presto possibile. Su Marco poi è stata una scelta subito condivisa fra tutte le componenti“.

Sul benestare di Arrigo Sacchi: “Marco non ha bisogno di sponsor, ma Arrigo Sacchi ha sempre sponsorizzato l’arrivo di Marco Giampaolo e lo considera il suo erede“.

Sulla tifoseria rossonera: “I tifosi hanno capito il momento del Milan, non hanno perso l’amore. 50mila a San Siro ogni volta, siamo arrivati ad un punto dalla Champions. La fiammella c’è, è accesa, chiediamo di renderla più forte. E questo è una responsabilità per noi. L’obiettivo è migliorare la posizione dell’anno scorso e tornare più presto possibile dove eravamo qualche anno fa“.

Una piccola battuta sul mercato: “Il mercato chiude a settembre. Ci sono delle priorità, ma poi il mercato è molto lungo“.

Sul futuro di Gianluigi Donnarumma: “Sull’importanza di Donnarumma per il Milan, per l’Italia si sono spese tante parole. L’idea è quella di averlo con noi ancora per tanto tempo. In questo momento siamo in questa posizione“.

Maldini promette che non ci saranno soltanto acquisti di giovani: “Il Milan deve essere formato da gente con ambizione, senza è difficile arrivare ai risultati. E su questo Marco sta puntando molto. Non soltanto sulla testa dei giocatori ma anche sullo staff. I top player sono i profili che il mister ci chiede, sta a noi riuscire a dare a questa squadra giovane delle guide di esperti e quindi di grande qualità“.

Redazione MilanLive.it

