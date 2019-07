Seguiamo in diretta live dalla pagina Facebook dei rossoneri il primo allenamento del Milan targato Marco Giampaolo. Oggi a Milanello è iniziato il ritiro per preparare la nuova stagione.

Inizia oggi il ritiro del Milan. Un’altra stagione alle porte, stavolta con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza. Marco Giampaolo dirigerà la sua prima seduta oggi alle ore 18, ovviamente a Milanello.

Il tecnico dovrà lavorare molto quest’estate sui concetti tattici. Ha uno stile di gioco molto ricercato ed è per questo che c’è bisogno di tempo e tanto sudore. Ieri in conferenza stampa è stato molto chiaro. Ha la testa soltanto su cosa dovrà fare per trasmettere le sue richieste e soprattutto le sue ambizioni.

I convocati del Milan per il raduno

Ecco di seguito la lista dei convocati completa con tutti i convocati per questo raduno. Non mancano assenze importanti come sottolineato da Giampaolo ieri in conferenza stampa. Un aspetto non da poco per un allenatore che vuole subito lavorare sulla tattica.

Portieri: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Alessandro Plizzari, Pepe Reina.

Difensori: Davide Calabria, Mattia Caldara, Andrea Conti, Tiago Djalò, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Alessio Romagnoli, Ivan Strinic.

Centrocampisti: Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Marco Brescianini, Hakan Calhanoglu, Rade Krunic, Daniel Maldini, Antonio Mionic, Andrea Capone.

Attaccanti: Fabio Borini, Gabriele Capanni, Samu Castillejo, Suso, Krzysztof Piatek, André Silva.

A questi si uniranno poi: Patrick Cutrone (18 luglio), Franck Kessie (5-10 agosto), Diego Laxalt (23 luglio) e Lucas Paquetà (30 luglio).

Milan, il programma dell’estate

Oggi quindi l’inizio dei lavori a Milanello. Si guarderà molto alla preparazione fisica ovviamente, ma quest’anno bisognerà fare molta attenzione alla tattica perché Giampaolo ci punta molto. Domenica 14 luglio probabilmente ci sarà già una prima amichevole, una sgambata, ma ad oggi ancora non ci sono state comunicazioni in merito.

Il 20 luglio poi la partenza dei ragazzi per partecipare all’International Champions Cup negli USA: il 23 luglio, a Kansas City, il Milan giocherà contro il Bayern Monaco campione di Germania, il 28 luglio invece contro il Benfica.

Chiuso il tour in America, la squadra rossonera scenderà in campo in Europa: il 3 agosto c’è in programma il Manchester United a Cardiff, il 10 agosto, invece, in Kosovo, ci sarà la sfida contro il meno conosciuto Feronikeli.

