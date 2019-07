Molto vicina la firma di Davide Calabria sul nuovo contratto che lo legherà per altri anni al club che lo ha cresciuto calcisticamente

Nella giornata di ieri il procuratore Alessandro Lucci, accompagnato dal suo collaboratore Serginho, ex stella del Milan, si è recato nella sede rossonera di via Aldo Rossi.

Un incontro informale, visto che Paolo Maldini ha deciso di ricevere in queste settimane gli agenti di diversi calciatori che fanno parte attualmente della rosa del Milan anche per fare il punto della situazione su questi elementi.

Come riferito da Sky Sport il colloqui di ieri tra Lucci e la dirigenza milanista è servito per gettare le basi su un rinnovo contrattuale di uno dei suoi assistiti, ovvero il terzino Davide Calabria. Il numero 2 del Milan, calciatore legatissimo ai colori rossoneri e cresciuto nel settore giovanile di Milanello, è pronto a restare a lungo nel club e dunque non sembrano esservi problemi per il prolungamento contrattuale del difensore.

Pare che le trattative siano già a buon punto, visti i contatti recenti tra il Milan e l’entourage di Calabria. L’attuale accordo tra le parti parla di un contratto in vigore sino al giugno 2022, con il difensore che percepisce poco più di 1 milione di euro a stagione. Possibile dunque che Calabria firmi a breve un estensione dell’accordo almeno fino al 2024, magari anche con un meritato aumento dell’ingaggio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

