Lucas Paquetà si gode un po’ di meritate vacanze, dopo la stagione tra Flamengo e Milan conclusa poi con la Copa America vinta col Brasile. Il centrocampista classe 1997 si aggregherà più avanti alla squadra di Marco Giampaolo, che ieri si è radunata per la prima volta a Milanello.

Intanto, sono circolate indiscrezioni di calciomercato che danno Leonardo interessato a portare Paquetà al Paris Saint-Germain. Dopo essere stato il fautore del suo trasferimento dal Flamengo al Milan, il nuovo direttore sportivo del PSG vorrebbe ripetere l’operazione portando Lucas a Parigi. Per adesso si tratta di rumors, non risulta alcuna trattativa in atto.

Calciomercato Milan, Paquetà smentisce i rumors sul PSG

Paquetà stesso, interpellato dai colleghi di Goal, ha smentito le voci circolate: «Sono solamente speculazioni. ​Io sono molto felice al Milan, sono appena arrivato e mi sto adattando. Voglio fare una buona stagione in modo da poter crescere». Il talento rossonero nega l’ipotesi di un passaggio al PSG, è concentrato sul proprio futuro in Italia.

Questa annata può essere quella del salto di qualità, dopo le cose già positive che ha fatto vedere con la maglia del Milan. Sarà interessante vedere se mister Giampaolo lo impiegherà da trequartista o da mezzala. Lucas dà più soluzioni, è duttile e dunque starà all’allenatore sfruttarlo al meglio. Il talento non gli manca, ma per diventare un campione c’è ancora strada da percorrere.

