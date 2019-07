Suso è un’idea della Roma per il ruolo di trequartista a destra nel 4-2-3-1 di Fonseca. Il Corriere dello Sport propone una clamorosa idea di scambio.

Il futuro di Jesus Suso non è ancora stato definito. Marco Giampaolo in conferenza stampa ne ha parlato benissimo: “Lui è un giocatore di qualità, e a me i giocatori di qualità piacciono tantissimo“, ha detto lunedì pomeriggio.

Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, va e viene da Casa Milan: con lui si sta parlando anche del rinnovo di Davide Calabria, ma è chiaro che qualche chiacchierata sul numero 8 rossonero c’è. Il Corriere dello Sport di quest’oggi ha alimentato le voci su Suso con una nuova e clamorosa indiscrezione.

Daniel Fonseca, nuovo allenatore della Roma, imposterà la sua squadra sul solito 4-2-3-1, modulo utilizzato sempre allo Shakhtar. Per il ruolo di trequartista a destra piace anche lo stesso Suso, che invece nel 4-3-1-2 di Giampaolo potrebbe far fatica a trovare spazio. Ma non è detto, perché il nuovo mister rossonero ha fatto capire che vuole lavorarci.

Il Corriere dello Sport propone un possibile scambio con Patrik Schick, spesso accostato al Milan in queste ultime settimane. I rossoneri potrebbero pensare ad un probabile rilancio dell’ex Sampdoria, che tanto bene aveva fatto con Giampaolo alla guida. Chissà se le due società non possano impostare uno scambio fra i due giocatori.

Non è una trattativa, né tanto meno un discorso avviato fra le parti. Si tratta semplicemente di un’idea. Suso, come spiegato, per il momento non si muove: Giampaolo vuole lavorarci, vuole capire se riesce a trasformarlo in una seconda punta o in un trequartista. Fin a quando non avrà le idee chiare, lo spagnolo non si muove.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it