Il Milan ieri ha incontrato l’agenzia che cura gli interessi di Upamecano, difensore del Lipsia. Ma il costo del suo cartellino è davvero molto alto.

Ieri Casa Milan ha accolto un esponente della Sports Total, una nota agenzia che cura gli interessi di molti calciatori. Fra questi c’è Dayot Upamecano, forte e giovane difensore francese classe 1998, di proprietà del Lipsia.

Per anagrafe e caratteristiche, è il profilo perfetto per la squadra rossonera. Si tratta di un centrale esplosivo, rapido, bravo nelle letture di gioco e anticipo. Dotato di grande forza fisica ma soprattutto di atletismo: per il calcio di Marco Giampaolo, che tende a lasciare molto campo alle spalle dei difensori, uno con queste caratteristiche è fondamentale.

Milan, Upamecano costa molto

Ma non è facile arrivare ad acquistarlo. Come spiegato nel corso di Sky Sport, il Lipsia spara molto alto sul costo del cartellino: almeno 30 milioni, che potrebbero diventare anche 35. Una cifra molto alta per le casse del Milan. Che solo poche settimane fa è stato vicino a Ozan Kabak per 15 milioni (poi ha scelto di andare allo Schalke 04).

In quel ruolo è stato sondato anche il nome di German Pezzella della Fiorentina: ieri il suo agente è stato a Casa Milan per chiedere informazioni. I viola chiedono almeno 20 milioni per liberarlo. Resta sullo sfondo Dejan Lovren del Liverpool, ma i costi sono davvero troppo alti: i Reds vogliono 20 milioni, ma l’ostacolo è l’ingaggio del giocatore che supera i 5 milioni.

Il Milan ha assolutamente bisogno di un nuovo difensore centrale. Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli sono gli unici a disposizione in questo momento perché Mattia Caldara rientrerà soltanto a fine 2019. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando su diversi profili: le idee non mancano, ma il problema restano le valutazioni molto alte.

Milan, ufficiale: depositato in Lega il contratto di Jungdal

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it