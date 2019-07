Andreas Jungdal si può considerare un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del giovane portiere danese è stato depositato in Lega.

La scorsa settimana il Milan ha definito l’acquisto di Andreas Jungdal, un giovanissimo portiere danese classe 2002. Il giocatore era già stato in prova con la squadra rossonera durante il mese di febbraio. Evidentemente ha convinto.

Il contratto del portiere è stato depositato in Lega Serie A nella giornata di ieri. L’affare è quindi ufficiale, ma si attendono comunque i comunicati delle società. I rossoneri chiudono così un colpo in prospettiva. Arriva dal Vejle, è alto 195 cm.

La scorsa settimana ha fatto la visite mediche a La Madonnina e poi è andato in sede per firmare il contratto. Potrebbe diventare il nuovo portiere della Primavera rossonera, allenata ancora da Federico Giunti nonostante la retrocessione.

Jungdal è già nel giro della Nazionale danese Under 17, in patria gode di grande stima ed è considerato un potenziale crack. Il Milan, che lo ha avuto in prova a febbraio, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Ma non sarà l’unico arrivo per rinforzare le giovanili.

In questi giorni infatti i rossoneri stano lavorando anche per Luis Capanni, talento brasiliano in forza alla Lazio finora. Il giocatore piace molto a Frederic Massara e si può chiudere a breve. Occhi anche su Emanuel Vignato del Chievo, un ragazzo giovane ma che potrebbe già giocare in prima squadra per le qualità che ha.

