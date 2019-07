Il Milan ha deciso di concedere San Siro all’Atalanta per le partite interne di Champions League. Dopo l’ok del Comune di Milano e dell’Inter, arriva il via libera rossonero.

L’Atalanta potrà giocare i match casalinghi di Champions League a San Siro. Nonostante le proteste sui social network di tanti tifosi di Inter e Milan, alla fine è arrivato il via libera.

Il Comune di Milano e il club nerazzurro si erano subito espressi a favore della richiesta della Dea. Mancava l’assenso, decisivo, del Milan. La società rossonera si è presa qualche giorno in più di tempi per riflettere e oggi ha deciso di concedere l’utilizzo del Giuseppe Meazza alla squadra di Gian Piero Gasperini.

E’ L’Eco di Bergamo a rivelare che proprio oggi pomeriggio da via Aldo Rossi è arrivato l’ok. L’Atalanta per il proprio esordio storico in Champions League usufruirà della storica Scala del Calcio. L’8 luglio la dirigenza atalantina aveva inviato la richiesta per poter giocare a San Siro, visto che non era possibile farlo nello stadio di Bergamo. Il Gewiss Stadium è sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione e potrebbe ospitare solamente 16 mila tifosi, pochi.

L’alternativa per l’Atalanta era giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia, cosa già fatta in Europa League. Ma la famiglia Percassi ha provato il colpo grosso per disputare le partite di Champions al Giuseppe Meazza ed è riuscita nel proprio intento. Tanti tifosi di Inter e Milan sono scontenti, però ormai la decisione è stata presa. Si attendono i comunicati ufficiali.

Redazione MilanLive.it

