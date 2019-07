Giacomo Bonaventura sta progredendo sul recupero fisico dopo l’infortunio dello scorso anno. Arrivano ottime notizie da Milanello

Mentre il Milan di Marco Giampaolo continua ad allenarsi con serenità e con grande voglia in vista della prossima stagione, arrivano buone notizie su uno dei singoli più attesi e stimati dall’ambiente.

Il recupero di Giacomo Bonaventura sta procedendo molto bene, viste le ultime news che arrivano da Milanello. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista classe ’89, uno dei veterani della rosa milanista, avrebbe ripreso in questi giorni a correre regolarmente, così da avvicinare in maniera evidente e positiva il suo completo recupero.

Bonaventura si era infortunato lo scorso ottobre al ginocchio, quando è stato costretto ad operarsi negli States alla cartilagine. Un intervento delicato e che soprattutto ha costretto il numero 5 rossonero ad un lungo periodo di stop. Periodo che si concluderà a breve con il rientro in gruppo che il calciatore trentenne dovrebbe completare al termine dell’estate.

Una buonissima notizia per il Milan e per Giampaolo, che avrebbe a disposizione già ad inizio campionato un centrocampista noto per la sua duttilità, abile a giocare come mezzala o come trequartista, dunque in teoria un elemento ideale per il 4-3-1-2 che il neo allenatore dovrebbe utilizzare nella sua avventura milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

