Cambiamenti per il Milan Femminile in vista della prossima stagione. C’è una stella che parte ed un’altra che invece potrebbe arrivare a breve

Cambiamenti in corso per il Milan Femminile, la squadra rossonera che ha chiuso la sua prima stagione in massima serie con un positivo e prezioso terzo posto.

La formazione delle ‘lady’ milaniste è già passata dalle mani esperte di coach Carolina Morace, una delle ex calciatrici italiane più celebri, a quelle di Maurizio Ganz, che si è immerso con curiosità ed entusiasmo nel calcio femminile accettando la proposta del Milan.

Ma non sarà l’unico stravolgimento estivo: in partenza si segnala l’addio di Thaisa Moreno, centrocampista brasiliana che tramite un post su Instagram ha annunciato l’addio al Milan dopo una sola stagione, disputata molto positivamente: “Purtroppo, con il cuore in mano, sono costretta a dirvi addio, ma allo stesso tempo sono piena di gioia e di orgoglio per essere stata parte di questa società e di aver indossato questa maglia così gloriosa”.

Per un grande talento che va, un’altra potrebbe a breve arrivare per arricchire la rosa del Milan: occhi su Andrine Hegerberg, calciatrice norvegese che è pronta a lasciare il Paris Saint-Germain anche a parametro zero. I rossoneri l’hanno individuata come erede ideale di Thaisa, ma occhio anche alla Roma che, secondo Il Tempo, sarebbe pronta a sfidare il Milan per la Hegerberg rinnovando il duello di mercato anche a livello femminile.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

