La differenza tra l’offerta del Milan e quella della Roma per il centrocampista Jordan Veretout, primo obiettivo di entrambi i club italiani

C’è ancora grande incertezza su quello che sarà il futuro professionale di Jordan Veretout, centrocampista duttile e di ottima qualità della Fiorentina.

Il mediano classe ’93 francese di certo lascerà i viola: la conferma è arrivata oggi dalla mancata convocazione all’International Champions Cup che di fatto sancisce l’imminente divorzio tra Veretout e la squadra per cui ha giocato nelle ultime due stagioni di Serie A. Ora la domanda è: l’ex Nantes continuerà la carriera al Milan oppure alla Roma?

Veretout indeciso: Milan e Roma hanno presentato le loro offerte

Da poso si è concluso l’incontro tra il Milan e la Fiorentina, che dovrebbe aver portato ad un avvicinamento tra le parti per quanto riguarda la trattativa per il cartellino di Veretout. Nel pomeriggio i viola incontreranno anche i dirigenti della Roma, altro club pronto a rilanciare per cercare di assicurarsi le prestazioni del mediano francese.

Intanto Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha svelato i dettagli delle due offerte mosse da Milan e Roma quest’oggi per cercare di accelerare nell’affare Veretout: i rossoneri nell’incontro di poco fa avrebbero messo sul piatto circa 16 milioni di euro più bonus escludendo dalla trattativa Lucas Biglia. I giallorossi invece oggi alzeranno l’asticella fino a 18 milioni di euro per la parte fissa, avvicinandosi così ai 22 milioni cash che la Fiorentina ha posto come cifra di partenza per il cartellino del giocatore.

La palla ora passa allo stesso Veretout: la Fiorentina non sembra voler portare troppo avanti la questione e dunque sarà il francese a dover decidere tra Milan e Roma per la prossima stagione.

Montella: “Veretout da sistemare. Pezzella? Non intendiamo venderlo”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

