La Fiorentina è in procinto di partire per la tournée estiva negli Stati Uniti, ma prima di farlo dovrà risolvere alcune questioni relative alla propria rosa attuale.

Come è noto il Milan è interessato in maniera concreta e particolare a due calciatori viola: il difensore German Pezzella, ultima idea di mercato della squadra rossonera, e soprattutto al centrocampista Jordan Veretout per il quale oggi è avvenuto un incontro determinante proprio tra le due dirigenze per il futuro del calciatore francese.

Intanto in tarda mattinata Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena intervenendo proprio sul destino di questi due calciatori, fino allo scorso campionato titolarissimi della Fiorentina: “La situazione di Veretout è chiara, non partirà con noi per la tournée. Siamo aspettando che si sistemi altrove. Pezzella? Si unirà alla squadra dopo il ritorno dagli Usa. Né da parte nostra né dalla sua c’è la volontà di effettuare una cessione e fargli cambiare squadra”.

Dunque Montella apre, come ormai chiaro, alla cessione di Veretout (conteso da Milan e Roma) mentre prova a blindare il suo capitano Pezzella, difensore sul quale la Fiorentina vorrebbe puntare nonostante le non poche proposte giunte nei giorni scorsi.

Infine l’ex tecnico del Milan ha parlato anche di Daniele De Rossi, mediano svincolato che piaceva anche ai rossoneri: “All’inizio era motivato e abbiamo insistito, ultimamente lo abbiamo lasciato sereno. Non so cosa deciderà ma da noi ha una porta aperta: per carisma e personalità potrebbe essere un esempio e un valore”.

