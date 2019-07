Le notizie di calciomercato Milan di venerdì 12 luglio 2019 in tempo reale. Tutte le news di giornata sui movimenti dei rossoneri.

09.34 – Bennacer ora tentenna, tentazioni Arsenal e Borussia: il retroscena

08.53 – Milan, tentativo per Pezzella: agente in sede mercoledì

08.29 – Milan, accelerata per Veretout: oggi si decide il tutto

Tutte le notizie di calciomercato Milan di venerdì 12 luglio 2019 in tempo reale. Nuovi incontri in sede per Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban. Viviamo la giornata insieme con aggiornamenti minuto per minuto.

Redazione MilanLive.it

