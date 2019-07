News di calciomercato provenienti da Roma danno il Milan su Correa, con tanto di prima offerta recapitata alla Lazio. Vedremo se ci saranno conferme oggi.

Il Milan in attacco dovrebbe prendere almeno un rinforzo. Infatti, serve una seconda punta da affiancare a Krzysztof Piatek. Nel 4-3-1-2 che Marco Giampaolo vorrebbe impostare manca una spalla per il bomber polacco.

Da Roma giunge voce che il club rossonero ha messo gli occhi su Joaquin Correa della Lazio. E’ il quotidiano Il Tempo a rivelare l’indiscrezione, aggiungendo anche che il Milan ha pronta la seguente offerta: 20 milioni di euro più il cartellino di Patrick Cutrone. Un’operazione complessiva da 45-50 milioni, dunque.

Calciomercato Milan, assalto a Correa della Lazio?

Correa sarebbe certamente una seconda punta adatta alle esigenze di Giampaolo, che ha bisogno di un profilo come il suo nel 4-3-1-2. Il classe 1994 argentino nell’ultima stagione ha realizzato 9 gol e 7 assist in 44 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. La Lazio preferirebbe non privarsene, però di fronte a una proposta vantaggiosa il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare potrebbero trattare.

Se non dovesse arrivare Correa, comunque il Milan cercherà un rinforzo in quella posizione del campo. Sperando nel frattempo di riuscire a cedere calciatori quali Jesus Suso, Samuel Castillejo e Fabio Borini che non rientrano nel progetto tecnico-tattico ma che Giampaolo in ritiro vuole comunque testare intanto. La dirigenza ha bisogno anche di fare cessioni, altrimenti operare in entrata può divenire complicato.

Casa Milan, arrivati i dirigenti della Fiorentina: le ultime

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it